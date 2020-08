Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

kiara86769608 : RT @LiberatiLinda: @kiara86769608 non ti ricordi che i pettegoli scribacchini fecero la stessa misera figura con Virginia Raggi e la sua ps… - LiberatiLinda : @kiara86769608 non ti ricordi che i pettegoli scribacchini fecero la stessa misera figura con Virginia Raggi e la s… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… - BiagiomF : Rai - Meret, nessun interesse della Roma: il Napoli spara alto non perdonerò mai e dico mai a Gattuso la eventuale… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Marchio Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - La Prima Pagina La Prima Pagina Alfa Romeo Tonale, nuove Maserati Trofeo, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Anche in questo week end di Ferragosto torna il nostro tradizionale appuntamento domenicale con le migliori news della settimana che si avvia alla conclusione (10-16 agosto) pubblicate su ClubAlfa.it.

Gran Premio Nuvolari, l'auto storica corre ancora

ROMA - Tutto pronto per la 30esima edizione del Gran Premio ... Corse ha sottoscritto una nuova partnership con Tag Heuer (official timekeeper partner), marchio che dal 1860 rappresenta l’eccellenza ...

Anche in questo week end di Ferragosto torna il nostro tradizionale appuntamento domenicale con le migliori news della settimana che si avvia alla conclusione (10-16 agosto) pubblicate su ClubAlfa.it.ROMA - Tutto pronto per la 30esima edizione del Gran Premio ... Corse ha sottoscritto una nuova partnership con Tag Heuer (official timekeeper partner), marchio che dal 1860 rappresenta l’eccellenza ...