Coronavirus, Santelli chiude le discoteche: preoccupazione per la Calabria (Di giovedì 13 agosto 2020) Non solo i viaggiatori che tornano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. I Presidenti delle giunte regionali sono alle prese, in questi giorni, con l’affaire discoteche. Nonostante gli ultimi DPCM emanati dal Governo Conte non ne dispongano la riapertura, diverse Regioni hanno ugualmente scelto di far riaprire le strutture dotate di un’area all’aperto. Una decisione, però, che ha finito con lo scatenare diverse critiche. Così, complici anche le decine di contagi dovuti a feste e serate in pista da ballo, molte giunte regionali hanno deciso di fare un passo indietro e revocare (o non rinnovare) l’ordinanza di riapertura delle discoteche. L’ultima a muoversi in questa direzione è stata la giunta calabra presieduta da Jole Santelli che, dopo il caso del giovane di Girifalco, ha deciso di ... Leggi su quifinanza

