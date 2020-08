Alvaro Recoba in gara a Masterchef Celebrity Uruguay (Di giovedì 13 agosto 2020) Dai campi di calcio alla cucina. La nuova vocazione di Alvaro Recoba è dietro ai fornelli. L’ex giocatore dell’Inter è stato infatti ingaggiato da Masterchef Celebrity in Uruguay. Il Chino ha conquistato i tifosi nerazzurri con giocate i cui ingredienti erano istinto, talento e geniale follia, alle quali ogni tanto aggiungeva anche un pizzico pigrizia. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

