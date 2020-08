ALLERTA METEO, L’ANNUNCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Di giovedì 13 agosto 2020) Il maltempo non abbandona l’Italia e in particolare le regioni settentrionali che continuano a fare i conti con piogge e temporali, anche violenti. Mentre gran parte DELLA penisola fa i conti con il caldo e l'afa, nel corso DELLA prossima notte un promontorio posizionato sul Mediterraneo centrale, indebolito dalla presenza di un minimo in quota sui settori occidentali europei, lascerà spazio al transito di una massa d’aria in quota più fresca sul Nord-Italia. Questo genererà una spiccata instabilità atmosferica che porterà temporali sparsi su gran parte delle regioni settentrionali. Maltempo, possibili grandinate e forti raffiche di vento al Nord Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento DELLA PROTEZIONE CIVILE d’intesa con le ... Leggi su howtodofor

