"Non era depressione o Parkinson". Robin Williams, 9 anni dopo una sconvolgente verità: perché si è suicidato, una malattia terrificante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nessuna depressione, Parkinson o problemi economici: dietro il suicidio di Robin Williams, che l'11 agosto sconvolse Hollywood e il mondo, c'è solo un dramma clinico. A rivelarlo la moglie del grande comico, Susan Schneider, che nel documentario Robin's Wish sulla morte del divo (che si impiccò in camera da letto a soli 63 anni) entra nei dettagli. A stroncare fisicamente e psicologicamente Williams fu una grave e rarissima malattia neurodegenerativa che gli era stata da poco diagnosticata dopo mesi di analisi e consulti, la demenza da corpi di Lewy, dall'impatto devastante. "Se gli fosse andata bene avrebbe avuto magari tre anni di vita e sarebbero stati tre ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Ma perchè si continua a dire che chi ha preso il bonus dei 600 euro 'li ha sottratti a qualcun altro'? L'ho appena… - AlbertoBagnai : Ma come!? Non ha detto “dobbiamo portarci l’Europa!”? Allora era fasssssistaaaah! - mirkocalemme : Comunque... La mano di Messi c'era. In questo video un replay che durante la gara non s'era mai visto. O forse me l… - ChiaroLeo : @EzioGreggio NON SCORDI PLAGIO MEDIATICO 2008, PERIODO SATTA, VESTITA ROSSO ??POI ERA X anticristo -… - AdrianoGizzi : @ChiaraBaldi86 @il_pucciarelli Una volta i politici si difendevano dicendo 'rubano anche gli altri'. Lo disse Crax… -

Ultime Notizie dalla rete : Non era Omicidio San Biagio, i famigliari di Scalamandré: “Non era un orco, lei gli ha messo i figli contro” Genova24.it Aperti per ferie, aperti all’ottimismo! Non tutti in vacanza a Ferragosto

Quanti di noi siamo stati raggiunti da messaggi del tipo ‘Questo Covid mi ha rovinato’ e ancora ‘Ho dovuto chiudere, la mia attività è in crisi… come faccio a recuperare la perdita di guadagni?’, e ...

Coronavirus, +Eu: no alla guerra fredda di Putin sui vaccini

Roma, 12 ago. (askanews) - "Di tutto c'è bisogno oggi fuorché di dichiarazioni avventate che alimentano false speranze in nome della propaganda politica. Del vaccino annunciato da Putin non si sa prat ...

Quanti di noi siamo stati raggiunti da messaggi del tipo ‘Questo Covid mi ha rovinato’ e ancora ‘Ho dovuto chiudere, la mia attività è in crisi… come faccio a recuperare la perdita di guadagni?’, e ...Roma, 12 ago. (askanews) - "Di tutto c'è bisogno oggi fuorché di dichiarazioni avventate che alimentano false speranze in nome della propaganda politica. Del vaccino annunciato da Putin non si sa prat ...