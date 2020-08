Il Commissario Ricciardi riprese finite, le ultime foto dal set con Lino Guanciale e il cast (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Commissario Ricciardi riprese finite (definitivamente) Video e foto dal set con Lino Guanciale e il cast Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale (foto Maurizio De Giovanni fan club) Le riprese de Il Commissario Ricciardi sono ufficialmente finite la scorsa notte, questa volta definitivamente. Da Taranto a Napoli, un lungo lavoro durato praticamente un anno, anche a causa dell’emergenza ... Leggi su spettacoloitaliano

martaxxofficial : RT @xbiebsismyidol_: Buongiorno solo al commissario Luigi Alfredo Ricciardi e a D’Alatri che è un pezzo di pane - swanbarbara1 : RT @xbiebsismyidol_: Buongiorno solo al commissario Luigi Alfredo Ricciardi e a D’Alatri che è un pezzo di pane - kicca0181 : Perché 'il commissario Ricciardi' non è solo una serie, ma LA serie. Da più di un anno con le foto che uscivano dal… - DebbyR96 : RT @xbiebsismyidol_: Buongiorno solo al commissario Luigi Alfredo Ricciardi e a D’Alatri che è un pezzo di pane - Kekka________ : RT @xbiebsismyidol_: Buongiorno solo al commissario Luigi Alfredo Ricciardi e a D’Alatri che è un pezzo di pane -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Corriere di Taranto

Maurizio de Giovanni è in libertà vigilata. «Sto per consegnare un libro, sono gli ultimi giorni di scrittura e la disciplina ferrea che mi impongo da anni mi concede solo qualche ora d’aria». E un ca ...Per il futuro fortunatamente ho tanto in cantiere sia come attore, per esempio in autunno sarò in TV con una fiction di sei puntate dal titolo “ Il commissario Ricciardi”, che come cantante ...