Ed Sheeran sarà papà: il primo figlio atteso per la fine estate (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo alcune indiscrezioni Ed Sheeran lo scorso dicembre si è preso una pausa dalla musica anche per prepararsi bene al suo nuovo ruolo di papà. Ed Sheeran sta per diventare papà per la prima volta, la moglie Cherry Seaborn sarebbe incinta di otto mesi secondo le informazioni raccolte da The Sun. Il cantante lo scorso dicembre aveva detto di volersi prendere una breve pausa dalla musica. La cicogna sta per arrivare a casa Sheerann, se il cantante dovrà appendere un fiocco rosa o azzurro fuori dalla sua porta non lo sappiamo ancora ma The Sun è sicuro che tra poco Cherry Seaborn darà alla luce il primo figlio del cantautore britannico. Lo scorso dicembre Ed ha pubblicato un post su Instagram annunciando che si stava ... Leggi su movieplayer

