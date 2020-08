Inter-Bayer Leverkusen, gol di esterno di Barella: ma che magia di Lautaro (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Inter è in vantaggio. Nel match contro il Bayer Leverkusen, valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020, i nerazzurri trovano la rete dell’1-0 grazie alla perla di Nicolò Barella che con l’esterno destro disegna una traiettoria imprendibile per l’estremo difensore del Bayer. Da segnalare come è iniziata l’azione, con un colpo di tacco straordinario di Lautaro Martinez che ha spalancato il campo a Young. Di seguito il VIDEO del gol. Leggi su sportface

Inter : ?? | GOL BAYER 24' - Azione confusa in area nerazzurra, alla fine Havertz si ritrova a tu per tu con Handanovic e l… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ? Lo stadio di Dusseldorf prima del match Calcio d’inizio alle 21:00 Su Sky Sport Uno e S… - Inter : ?? | AVVERSARI Questa la formazione titolare del Bayer ?? Qual è il giocatore da tenere maggiormente d'occhio? ??… - Mediagol : #Inter-Bayer Leverkusen, Marotta: 'Vi svelo il mio sogno. Pirlo alla #Juventus? Ecco cosa ne penso'… - interdemilaoBRA : INTERVALO Inter 2-1 Bayer (Barella e Lukaku). -