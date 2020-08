Clio Make Up lascia per sempre l’America: “Torniamo in Italia a settembre. Con il Covid la vita a New York è diventata molto più complessa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Clio Make Up lascia per sempre l’America. La nota beauty blogger ha annunciato la sua decisione in un’intervista a Vanity Fair, spiegando che assieme al marito hanno stabilito che è arrivato il momento di lasciare quella che per anni è stata la loro seconda casa e tornare a vivere in Italia. Clio Zammatteo, questo il suo vero nome, ha ammesso che a velocizzare questa decisione è stata anche la situazione che sta vivendo New York dall’arrivo del Covid. “ “È da tempo che volevamo farlo. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team– ha raccontato Clio –. L’arrivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Clio Make Up prende una decisione definitiva: ma che cosa è successo? - #prende #decisione #definitiva: - civita_angela : La femminilità ?? #Repost @Luca_Brunetti with make_repost ··· Clio Evans . . #clioevans #cinecittà #portrait… - Real_Jane1 : @Real_BillyA @Real_ColeMack @MinnieMayBarry4 @MissJoBarry @RealJosie_ Di cole che deve fare figli con Minnie May Co… - Real_ColeMack : @Real_Jane1 @RealJosie_ @MinnieMayBarry4 cosa sei clio make up? - EleonoraPicciMT : Ho appena sistemato un'unghia rotta con la bustina del tè. Clio Make up sii fiera di me -

Ultime Notizie dalla rete : Clio Make ClioMakeUp lascia New York: «Ci pensavo da tempo, tornerò il 1 settembre» Vanity Fair Italia Clio Make Up prende una decisione definitiva: ma che cosa è successo?

Clio Make Up ha preso una decisione importante che riguarda la sua vita privata e professionale. Ma di che cosa si tratta? Clio Make Up è senza alcun una delle make up artist più seguite e amate sul m ...

Clio Make Up ha preso una decisione importante che riguarda la sua vita privata e professionale. Ma di che cosa si tratta? Clio Make Up è senza alcun una delle make up artist più seguite e amate sul m ...