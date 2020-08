A Nusco ritorna la Festa dell'Unità (Di lunedì 10 agosto 2020) Edizione numero 45 per la Festa dell'Unità che si celebra nel comune di Nusco. Da agosto ad ottobre un miriade di appuntamenti dedicati all'approfondimento, alla cultura, al cinema, alla politica e ad ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Nusco ritorna

AvellinoToday

I 16 nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, sette provengono dall'Asl Napoli 3 Sud, che comprende il nolano, il vesuviano e la zona sorrentina. Il primo caso di contagio ne ...Piccolo focolaio Covid nell’area Nolana con un contagio anche ad Acerra. Sono giorni caldissimi nell’area della provincia di Napoli per il ritorno dei contagi che si stanno registrando. In questi gior ...