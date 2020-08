Sciopero dipendenti Autostrade, oggi 9 agosto: misure di assistenza agli automobilisti (Di domenica 9 agosto 2020) Per far fronte allo Sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali di tutte le concessionarie autostradali per oggi, domenica 9 agosto, Autostrade per l’Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani durante la giornata di domenica, quando sono previsti flussi di traffico da bollino giallo Leggi su firenzepost

FirenzePost : Sciopero dipendenti Autostrade, oggi 9 agosto: misure di assistenza agli automobilisti - marika_kwater : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata. @chierchiar su @HuffPostItalia: chi non è in regola con i rinnovi dei #contratti e non applica i #salari… - jesuisrome80 : Quel coglione di Landini di @cgilnazionale Insieme agli altri parassiti di merda di @CislNazionale e @UILofficial d… - virgilio_it : RT @qui_finanza: Sciopero Autostrade, weekend d’agosto bollente: tutte le info per gli automobilisti Due giorni di stop per i dipendenti, a… - a_alfy67 : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata. @chierchiar su @HuffPostItalia: chi non è in regola con i rinnovi dei #contratti e non applica i #salari… -