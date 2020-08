Moto3 Brno, primo successo per Foggia; 4° Antonelli (Di domenica 9 agosto 2020) Perentoria vittoria di Dennis Foggia nel GP di Moto3 della Repubblica Ceca: per il pilota della Honda Leopard, al primo successo in carriera, un trionfo maturato con una condotta sicura da metà gara ... Leggi su gazzetta

