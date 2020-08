Battuta di caccia estiva ai furbetti del bonus (Di domenica 9 agosto 2020) La vicenda è iconica della sfiducia di cui gode l’attuale classe politica, ma è prima di tutto la più sintetica spiegazione ex post del perché ci si ritroverà a votare di qui a poco un referendum per il taglio di 345 parlamentari, su cui il premier Conte in serata annuncia il suo Sì, senza aver opportunamente approvato contrappesi costituzionali e correttivi elettorali. Come ha svelato Repubblica, l’Inps si è accorta che ben cinque deputati (tre della Lega, un grillino e un renziano) hanno usufruito del bonus per le partite Iva da 600 euro, poi elevato a mille dal Decreto Rilancio. Non sono gli unici: anche duemila eletti in Consigli regionali e comunali hanno chiesto e ottenuto soldi destinati a chi ha perso il suo reddito a causa del covid e del successivo lockdown, pur non avendone bisogno perché ... Leggi su huffingtonpost

La vicenda è iconica della sfiducia di cui gode l’attuale classe politica, ma è prima di tutto la più intuitiva spiegazione ex post del perché ci si ritroverà a votare di qui a poco un referendum per ...

