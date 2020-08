Messina, madre e figlio scomparsi. La sorella: “Viviana e il marito non avevano problemi” (Di sabato 8 agosto 2020) “Mio cognato è una bravissima persona”. Lo assicura a News Mediaset Denise Parisi, sorella di Viviana, la dj siciliana scomparsa nel Messinese assieme al figlio Gioele, di 4 anni. Nonostante gli appelli del marito e le ricerche costanti degli ultimi giorni, di Viviana e del suo bambino si sono perse le tracce. Il procuratore a capo delle indagini ha inoltre aggiunto un nuovo dettaglio: “Probabilmente si è allontanata con l’aiuto di qualcuno. Non è detto che il bambino fosse con lei”. Nessun problema coniugale Ai microfoni di News Mediaset, la sorella della 43enne scomparsa ha sottolineato la bontà della sorella e del cognato, specificando che “tra di loro non c’erano problemi“. Viviana è svanita nel nulla ... Leggi su thesocialpost

