Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: sciolto il dubbio Insigne (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBarcellona – È la notte del Camp Nou, la notte di Napoli e quella di Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri stringe i denti e sarà in campo dal primo minuto per la sfida al Barça e a Leo Messi. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione, Gattuso si affida a Manolas che affiancherà Koulibaly davanti a Ospina, con Di Lorenzo e Mario Rui in fascia. A centrocampo gioca Demme, che vince il ballottaggio con Lobotka per una maglia davanti alla difesa, ai suoi fianchi Fabian Ruiz e Zielinski. Insigne completa il tridente d’attacco con Callejon e Mertens. Di seguito le scelte di Setien e Gattuso. formazioni ufficiali: Barcellona – in attesa Napoli – Ospina; Di Lorenzo, ... Leggi su anteprima24

