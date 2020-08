L’Oms dice che i contagi di coronavirus tra i bambini sono aumentati di 7 volte (Di venerdì 7 agosto 2020) Una tendenza che sembra essere globale e che, a quanto pare, preoccupa gli esperti dell’Oms, che nel briefing settimanale del venerdì hanno snocciolato alcuni dati molto interessanti sul monitoraggio della pandemia, soprattutto all’interno delle fasce più giovani. A quanto pare, infatti, il contagio tra i bambini (e tra i minori di 18 anni) è aumentato di ben sette volte dall’inizio dell’epidemia. LEGGI ANCHE > Cosa ha voluto dire l’Oms quando ha detto che sul coronavirus «il peggio deve ancora venire» coronavirus nei bambini, cosa dice l’Oms Stando ai dati dell’Oms, a livello globale, il numero dei bambini e dei ragazzi colpiti da coronavirus è ... Leggi su giornalettismo

quaranta_vito : Mentre il #CTS dice che la fascia d'età 0÷18anni nn è stata interessata dai contagi, 'l'Organizzazione Mondiale del… - cantiniere72 : @TommyBoTheGreat @piaghe @viminicz @Gianmar26145917 @VittorioSgarbi Bombadil, sono così tanti che non voglio perder… - luciapulichino : @fattoquotidiano Allora non sono solo fantasie dei complottisti! Le pandemie sono davvero preparate a tavolino se l… - thefuckindoc : @InfermieraP Ma l'OMS dice a chi non è medico o infermiere di non usarli ?? - Loredan83532601 : @robersperanza @DrTedros L'oms sarebbe quella che un giorno dice una cosa e il giorno dopo l'opposto? L'oms deve an… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms dice Cts, 5 verbali Covid desecretati: "Chiudete l'Italia a zone", ma Conte decise il lockdown totale Corriere della Sera