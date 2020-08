Fratelli d’Italia: Cts chiese istituzione zone rosse Alzano e Nembro, ma governo perse tempo (Di venerdì 7 agosto 2020) Non avremo mai la controprova ma probabilmente una decisione più tempestiva sulla zona rossa avrebbe potuto evitare migliaia di morti e limitare di molto i contagi, osserva il parlamentare europeo Leggi su firenzepost

ricpuglisi : Caro @GuidoCrosetto, l'avete messo voi il pacato @AlbertoBagnai come responsabile economico della Lega? Per otten… - Massi_Dubai : RT @GiancarloDeRisi: Giorgia Meloni: 'Blocco dei licenziamenti solo se si aiutano le aziende'. E una granita tricolore in omaggio a chi rec… - lore944 : RT @PaulLamanski: Per non dimenticare o per ricordarlo ai coglioni che fanno finta di non sapere. I soldi di Giorgia Meloni: ecco tutte le… - viveremacerata : Sit in contro la droga della Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia a Fontescodella - FirenzePost : Fratelli d’Italia: Cts chiese istituzione zone rosse Alzano e Nembro, ma governo perse tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia Cts, 5 verbali Covid desecretati: "Chiudete l'Italia a zone", ma Conte decise il lockdown totale Corriere della Sera