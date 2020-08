Coronavirus, 12 migranti positivi sulla nave Azzurra (Di venerdì 7 agosto 2020) Dodici migranti positivi al Coronavirus e otto casi sospetti sulla nave quarantena Azzurra, messa a disposizione per gli immigrati sbarcati in Sicilia. L’assessore Ruggero Razza: “Situazione insostenibile”. Sono dodici i migranti positivi al Coronavirus sulla nave quarantena Azzura. Dopo gli esiti dei 350 tamponi rinofaringei effettuati agli immigrati dell’hotspot di Lampedusa, i positivi sono stati trasportati a bordo della nave. Sull’imbarcazione i dodici uomini risultati positivi sono stati collocati in isolamento in un’apposita area della nave, una sorta di “zona rossa”. A bordo anche ... Leggi su bloglive

