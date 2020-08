I Grigioni creano il «reparto speciale Covid-19» (Di giovedì 6 agosto 2020) Una divisione speciale, formata da esperti, lavorerà all'interno dell'Ufficio dell'igiene pubblica retico. Leggi su media.tio.ch

Il governo grigionese aumenta le risorse umane per far fronte all'epidemia da Covid-19. Una divisione speciale, formata da esperti, lavorerà all'interno dell'Ufficio dell'igiene pubblica. A metà lugli ...Il Cantone dei Grigioni aumenta le risorse umane per far fronte all’epidemia da Covid-19. Una divisione speciale, formata da esperti, lavorerà all’interno dell’Ufficio dell’igiene pubblica. A metà lug ...