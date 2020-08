Bergamotto, la nota profumata che dà felicità e benessere (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutto il potere dell’energia positiva del sole è raccolta in un frutto molto ricercato in profumeria: il bergamotto. Questo agrume è per Guerlain la firma di un’intera collezione, Aqua Allegoria, Eaux Fraîches comparse per la prima volta nel portfolio del brand nel 1999. Fil rouge dell’intera famiglia di fragranze è questo piccolo ma prezioso frutto conosciuto anche l’oro verde di Calabria. Leggi su vanityfair

