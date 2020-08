Migranti rispediti in Italia, furia Meloni: "E' questa la solidarietà tedesca?" (Di mercoledì 5 agosto 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si scaglia contro il governo di Berlino dopo che quest'ultimo ha deciso di rimandare alcuni profughi in Italia adducendo come motivazione il fatto che nel Belpaese l'emergenza da Coronavirus sarebbe terminata. «La famosa solidarietà della Germania nei nostri confronti. Aerei che da Stoccarda scaricano immigrati irregolari a Milano. Con buona pace della Lombardia, la regione più colpita dall'emergenza sanitaria. Nel frattempo, sapete quanti sono gli immigrati irregolari sbarcati in Italia dalle navi ONG (spesso tedesche) che la Germania ha accettato di ricollocare in tutto il 2020? ZERO. Qualcuno vorrebbe fare della nostra Nazione il campo profughi d'Europa. Noi ci battiamo per impedirlo» ha scritto su Facebook la ... Leggi su iltempo

