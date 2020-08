Maglie: «Gli infami ci gettano il fango addosso perché siamo contro gli abusi di Conte» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Negazionisti a chi?». Maria Giovanna Maglie sbotta e respinge al mittente le accuse mosse dai sinistri contro chi ha partecipato a fine luglio al convegno in Senato sul Covid. Intervenuta a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, ha chiarito: «C’erano medici che hanno vissuto con il Covid negli ospedali e che hanno curato i malati per mesi, 24 ore al giorno. C’era anche Sabino Cassese». L’ira della Maglie E allora che cosa l’ha fatto diventare un convegno negazionista? «Lo sa Dio, forse – ha risposto la giornalista – perché è stato soltanto un convegno politico contro gli abusi giuridici e contro le illiberalità che sono seguite e delle quali qualcuno si è ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Esauriente Maria Giovanna Maglie. Questo governo mette in pericolo l’Italia: controlli “feroci” e ingenerosi per gl… - LegaSalvini : OPEN ARMS, MARIA GIOVANNA MAGLIE DIFENDE MATTEO SALVINI: 'STOLTI E ARROGANTI, C'È CHI VUOLE PORTARE GLI ITALIANI NE… - forumJuventus : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT ?? Ecco la nuova maglia Home Juve 2020/21! - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: “Chi ci chiama così è infame”. Negazionisti a chi? Maria Giovanna #Maglie difende il convegno politico contro gli abus… - iddaturidda56 : RT @Libero_official: “Chi ci chiama così è infame”. Negazionisti a chi? Maria Giovanna #Maglie difende il convegno politico contro gli abus… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglie Gli Le nuove maglie da calcio per il 2020/2021 Il Post Roberta Pedrelli alza troppo la maglia: sotto niente intimo, Instagram in tilt

per lo scatto della showgirl. Roberta Pedrelli alza troppo la maglia: sotto niente intimo, Instagram in tilt per lo scatto pubblicato dalla showgirl qualche ora fa ( Fonte Instagram) I tifosi gialloro ...

Avezzano, colpo argentino: "El Rapaz" Martin Blanco

L’attaccante argentino Martin Blanco (in foto) è un nuovo giocatore dell’Avezzano. Il centravanti, soprannominato in patria “El Rapaz” (Il Rapace) per il suo fiuto del gol, è nato a Lincoln (provincia ...

per lo scatto della showgirl. Roberta Pedrelli alza troppo la maglia: sotto niente intimo, Instagram in tilt per lo scatto pubblicato dalla showgirl qualche ora fa ( Fonte Instagram) I tifosi gialloro ...L’attaccante argentino Martin Blanco (in foto) è un nuovo giocatore dell’Avezzano. Il centravanti, soprannominato in patria “El Rapaz” (Il Rapace) per il suo fiuto del gol, è nato a Lincoln (provincia ...