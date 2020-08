Donna ha la barba di 20 cm: fa innamorare gli uomini con i peli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mukhtabor Toraeva settantenne con una barba da far invidia a qualsiasi uomo è la celebrità della sua città. La Donna, nata e cresciuta a Turbat, in Kazakistan è dotata di una folta barba lunga quasi 20 centimetri. La Donna, fiera del suo aspetto è orgogliosa di sfoggiare la sua singolare barba e non è intenzionata a tagliarla. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, in questo caso il detto ‘Donna barbuta sempre piaciuta’ è prettamente calzante. La Donna è felicemente sposata ed è convinta che senza la sua peculiare barba non avrebbe raggiunto la medesima serenità. La Toraeva ha dichiarato: “Mio marito mi ha sposato quando la barba mi stava ... Leggi su velvetgossip

Mukhtabor Toraeva settantenne con una barba da far invidia a qualsiasi uomo è la celebrità della sua città. La donna, nata e cresciuta a Turbat, in Kazakistan è dotata di una folta barba lunga quasi 2 ...

