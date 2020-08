Solarium abbandonato, saltano listelli. Danni anche al travertino (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Stanno ‘saltando’, singolarmente e a gruppi, i listelli di legno del Solarium di Santa Teresa. Sette anni di mancanza di manutenzione ordinaria, l’opera degli agenti atmosferici, l’azione corrosiva e deteriorante della salsedine e un uso intensivo stanno mandando in pezzi (letteralmente) i 1.600 mq di teak: la parte più bella di un progetto, per la verità, mai del tutto realizzato (leggi qui). Questo giornale si è già occupato della vicenda allorquando, nel 2019, l’associazione Arcan stimò in 40mila euro il costo dell’intervento di recupero. Dopo quasi un anno di immobilismo la situazione complessiva – sotto le finestre di Palazzo di Città – è nettamente peggiorata. Di più: a perdere pezzi è ... Leggi su anteprima24

