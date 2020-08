Giuseppe Conte aderisce al Manifesto per la fiducia promosso da Luciano Violante (Di martedì 4 agosto 2020) Gentile Presidente, accolgo con grande piacere la pubblicazione del Manifesto per la fiducia promosso dalla Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. La pandemia da Covid-19 ha colpito il nostro Paese all’esito di un ventennio difficile, durante il quale si sono ampliati progressivamente i divari Leggi su ilfoglio

Vincenzo Spadafora avrebbe presentato le sue dimissioni da ministro dello Sport al premier Giuseppe Conte, che le avrebbe “congelate”. In realtà non si tratterebbe di dimissioni vere e proprie ma di ...Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 5 agosto 2020, le immagini esclusive della serata tra Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da poco single dopo la fine dell ...