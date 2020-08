Dal Negroni al Gin Tonic: la storia e la preparazione dei 3 cocktail classici a base di Gin (Di martedì 4 agosto 2020) Un’estate che si rispetti non può passare senza godersi almeno una volta il piacere di bere un cocktail, magari in spiaggia con il sole che tramonta sul mare o anche preparandolo in casa per sé e per i propri ospiti. Uno dei grandi classici alla base di tanti cocktail è senza dubbio il Gin, distillato che si presta a tante interpretazioni e a ricette sempre nuove ma a cui, al contempo, non si può rinunciare quando si vuole bere alcuni dei cocktail più famosi, di cui oggi andremo a ripercorrere la storia. Il Gin è un distillato di frumento e orzo, a cui vengono aggiunte erbe e spezie, di cui si trovano diverse qualità dai più delicati ai più intensi. Per questo motivo la regola base per ottenere ... Leggi su laprimapagina

foxes7777 : @ilfoglio_it Che titolone. Ci siamo fatti guidare da chi andava con le minorenni, da chi ci rubava dal cc, da chi c… - melosuraci : @4everAnnina Lo spuntino delle 10 o delle 17 dipende dal suo orario di caccia ai 'negroni' - conte_negroni : Dal fondo saudita a Louis Vuitton è un attimo. Che bello il mondo degli inzaiderz - Fabio23497448 : @conte_negroni Forse perché dal bilan è stato cacciato a calci in culo mentre la Juventus lo ha accolto come il #Maestro meritava - conte_negroni : @Rossonerosemper @FMCROfficial Ma figurati. Dipende dal ciclo mestruale degli agnelli. Tanto comandano loro. -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Negroni La ricetta del cocktail Rosita, il Negroni ribelle nel mondo della mixologia Esquire Italia Taggia: a settembre arriverà l'Emporio Solidale Alimentare, il servizio comunale per aiutare i bisognosi

Ne abbiamo parlato con l'assessore ai servizi sociali Maurizio Negroni. "Vogliamo dare una risposta il più efficace possibile con una struttura di cui c'è un oggettivo bisogno". Dal 1° settembre il co ...

"Notte bianca" a Certaldo: negozi aperti, mercatini, street band e degustazioni

L’iniziativa del 4 agosto è organizzata dal centro commerciale naturale ConCertaldo, in collaborazione con Confesercenti e Comune di Certaldo CERTALDO. Martedì 4 agosto si alza il sipario sulla “Notte ...

Ne abbiamo parlato con l'assessore ai servizi sociali Maurizio Negroni. "Vogliamo dare una risposta il più efficace possibile con una struttura di cui c'è un oggettivo bisogno". Dal 1° settembre il co ...L’iniziativa del 4 agosto è organizzata dal centro commerciale naturale ConCertaldo, in collaborazione con Confesercenti e Comune di Certaldo CERTALDO. Martedì 4 agosto si alza il sipario sulla “Notte ...