Coronavirus, perquisizioni dei Nas nelle Rsa di Como: sequestrate le cartelle di pazienti deceduti (Di martedì 4 agosto 2020) perquisizioni Nas nelle Rsa della provincia di Como. sequestrate le cartelle di pazienti deceduti. Como – perquisizioni dei Nas nelle Rsa della provincia di Como. A poche ore dal blitz a Napoli, gli inquirenti hanno effettuato dei controlli anche in Lombardia su disposizione della Procura. Un’inchiesta aperta per cercare dei riscontri sui protocolli da Covid-19. Massimo riserbo sul fascicolo che è stato aperto dopo la presentazione di esposti da parte dei familiari delle vittime, del personale sanitario e del Codacons. Le accuse contestate sono quelle di omicidio ed epidemie colpose anche se ancora nessuna persona è stata iscritta sul registro degli ... Leggi su newsmondo

