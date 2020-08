Un arcobaleno, poi il tricolore salutano il nuovo ponte (Di lunedì 3 agosto 2020) A due anni dalla tragedia del ponte Morandi è stato inaugurato il nuovo viadotto Genova San Giorgio. Leggi su media.tio.ch

luigidiplacido : Una volta #arcobaleno si associava agli unicorni, adesso a #Conte. O tempora, o mores. (P.S.: e poi si dice che in… - heavharry : ??????oggi ho visto l'arcobaleno dopo anni, sono troppo felice ?? poi di sottofondo stava l'album di harry quindi è sta… - Susina21435413 : @arrogantdikhead E non te ne eri accorta?????? AhahHhahahahhahahhahah Cioè qui a pensare alle foto col tipo e all'arcobaleno e poi AHAHA - rossaIII : Arcobaleno naturale e poi quello delle Frecce - AnninaEst : RT @RadioSavana: Siamo cresciuti con il mito dei 'CHiPs' per poi ritrovarci con la nostra Polizia Locale in monopattino elettrico. La pross… -