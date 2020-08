Reazione a catena, salta la puntata di questa sera: perché non va in onda (Di lunedì 3 agosto 2020) Il noto programma Rai, ‘Reazione a catena’ condotto da Marco Liorni, questa sera non andrà in onda: ecco i moivi per cui salta la puntata odierna Tutte le sere alle 18.45 a tenere compagnia agli italiani su Rai 1 c’è lo storico programma, Reazione a catena. Il programma da due anni ormai è condotto da Marco Liorni, ottenendo ottimi ascolti. questa sera però, il quiz della Rai non andrà in onda. Infatti l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, dopo due anni dal tragico crollo, sarà trasmessa in diretta da Rai 1, levando la scena al programma di Marco Liorni. Tutto torna nella normalità domani, con il solito ... Leggi su bloglive

Luisiana180457 : @TvTalk_Rai Reazione a catena - infoitcultura : Reazione a catena, Marco Liorni non va in onda: salta la puntata di oggi - niallsdarIing : chissa se Harry la sera guarda reazione a catena o avanti un altro, temptation island lo guarda secondo voi? - Rai_casting : Quando le luci si accendono e inizia la sfida ?? Adrenalina e divertimento assicurato con reazione a catena ?? Vuoi p… - cavolfiore_ills : @bearbops @pair0sock @BarbieXanax La legge è chiarissima su questo... non puoi spargere bugie sulla gente. Il tweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione catena Reazione a Catena, come fregano le campionesse: sconcerto in studio, ma è regolare? Liberoquotidiano.it Reazione a catena, Marco Liorni non va in onda: salta la puntata di oggi

Non andrà in onda oggi, lunedì 3 agosto 2020, il quiz che rinfresca la mente, ossia Reazione a catena, per il secondo anno consecutivo con la conduzione di Marco Liorni e ascolti sempre molto alti. La ...

Ascolti tv tutti i dati 2 agosto: replicando Non dirlo al mio capo2 batte Fiore del deserto. F1 al 10,5% live su Sky e poi al 10,7% su Tv8

Ascolti su Rai1 Non dirlo al mio capo2 a 2,282 milioni e 14,5%, su Canale5 Fiore del deserto 1,757 mln e 11,4%, su Rai2 Hawaii Five-0 1,142mln e 6,6%, su Italia1 Price of Persia 892mila e 5,5%, su Ret ...

Non andrà in onda oggi, lunedì 3 agosto 2020, il quiz che rinfresca la mente, ossia Reazione a catena, per il secondo anno consecutivo con la conduzione di Marco Liorni e ascolti sempre molto alti. La ...Ascolti su Rai1 Non dirlo al mio capo2 a 2,282 milioni e 14,5%, su Canale5 Fiore del deserto 1,757 mln e 11,4%, su Rai2 Hawaii Five-0 1,142mln e 6,6%, su Italia1 Price of Persia 892mila e 5,5%, su Ret ...