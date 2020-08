Incendi L’Aquila, il fumo visto dall’alto: la protezione civile sorvola la zona dei roghi con l’elicottero. A bordo anche il presidente Marsilio (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano gli Incendi in provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Da giovedì bruciano per roghi dolosi centinaia di ettari boschi tra la zona tra Arischia (all’interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e Pettino, quartiere del capoluogo di regione. La protezione civile oggi ha sorvolato la zona degli Incendi da dove si alzano alte colonne di fumo fino al cielo: a bordo dell’elicottero anche il presidente della Regione, Marco Marsilio. L'articolo Incendi L’Aquila, il fumo visto dall’alto: la protezione civile sorvola ... Leggi su ilfattoquotidiano

