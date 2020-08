Armi: regole per la valutazione dell'affidabilità della persona (Di lunedì 3 agosto 2020) Possesso di Armi e giudizio di affidabilitàLa giurisprudenzaCome si risolve il problemaPossesso di Armi e giudizio di affidabilitàTorna suIn materia di possesso di Armi e giudizio di affidabilità, tante volte si pone il problema di valutare le vecchie condanne penali. Ebbene, in questi casi il principio di massima da tenere a mente è il seguente. Una condanna risalente nel tempo, cui è seguita la riabilitazione, determina il venir meno dell'automatismo preclusivo ma può essere, in ogni caso, valorizzata e valutata tenendo conto di altri ed ulteriori elementi, magari privi di uno specifico rilievo penale, che possano mettere in evidenza un'eventuale inaffidabilità del soggetto all'uso lecito ... Leggi su studiocataldi

