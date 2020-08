Lukaku: «Compagni straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno» (Di domenica 2 agosto 2020) Romelu Lukaku ha voluto ringraziare tifosi, Compagni e squadra per l’ottimo campionato fatto dall’Inter – FOTO Romelu Lukaku ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram ringraziando tifosi e Compagni di squadra per l’ottimo lavoro svolto. «La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta. Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione. A tutti i miei Compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno.Sempre forza Inter». View this post on Instagram Serie A is finished but we’re still building and going ... Leggi su calcionews24

