Ronaldo | «Ho fatto di tutto per tornare all’Inter Più che traditore mi sentivo tradito»

Ronaldo si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek: ecco alcuni aneddoti e retroscena legati alla carriera del brasiliano Ronaldo si è raccontato al settimanale Sportweek. L'ex Fenomeno ha svelato alcuni aneddoti e retroscena legati alla sua carriera, queste le parole del brasiliano. tornare ALL'INTER – «Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la verità: io volevo tornare all'Inter. Di più: ho fatto di tutto per tornare all'Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare all'Inter il tempo di dirmi sì o no: quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no. Per il Milan era sì e io in quel ...

