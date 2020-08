Milan, Ibrahimovic mette nel mirino Rebic (Di sabato 1 agosto 2020) Da domani saranno vacanze, in attesa del rinnovo con il Milan. Ma prima, per Ibra, c'è il Cagliari, e un traguardo non banale per un cannibale come lui: diventare il capocannoniere stagionale dei ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Ibra ha deciso: continuerà con il Milan. Decisivo #Pioli, l’ingaggio partirà da 4 milioni - DiMarzio : #Milan, rinnovo Ibrahimovic: contatti continui. Le ultime - SkySport : Milan, nuovo messaggio di Ibrahimovic sul futuro - ACM1899__ : C'è da ringraziare questo signore. #Zlatan Ibrahimovic, ad oggi, gioca nel #Milan 7 volte campione d'Europa grazie… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, per l’attacco va individuato un vice-Ibra: Con ogni probabilità, il Milan, nonostante la conferma… -