L’amante dello sposo interrompe il matrimonio: “Sono incinta, questo è tuo figlio”. La scena immortalata su TikTok (Di sabato 1 agosto 2020) Colpo di scena: proprio mentre gli sposi all’altare stanno per promettersi amore eterno, ecco irrompere una donna che urla di essere l’amante dello sposo e di essere incinta di suo figlio. No, non è la trama dell’ultimo episodio di una serie tv, ma quello che è successo veramente durante un matrimonio a Detroit, in Michigan, negli Usa. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok, diventato virale in Rete con quasi 2 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Nella clip di 33 secondi si vedono gli sposi durante la cerimonia, circondati dagli invitati: proprio mentre il celebrante stava leggendo i voti alla coppia, ecco che si vede una donna arrivare urlando: “Anthony! Fai finta di non ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : L’amante dello sposo interrompe il matrimonio: “Sono incinta, questo è tuo figlio”. La scena immortalata su TikTok - zazoomblog : Una donna incinta arriva al matrimonio: l’amante dello sposo interrompe le nozze - AdriGalFoto : RT @Nadiavirtussina: Sporto denuncia penale contro la Rep.Turca,la madre corrotta dal sangue e l'amante della pedofilia ordinariaQuei bambi… - Nadiavirtussina : Sporto denuncia penale contro la Rep.Turca,la madre corrotta dal sangue e l'amante della pedofilia ordinariaQuei ba… - klaeivanov : @yaelsauvage non fai parte di nessuna squadra perché sei l’antitesi dello sport ma sei sempre in prima fila per sos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amante dello Griveaux e il video hot: amante, artista e avvocato in un «complotto anti-Macron?» Corriere della Sera