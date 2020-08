Billie Eilish: elogio alla solitudine nel nuovo brano “My Future” (Di sabato 1 agosto 2020) Billie Eilish è tornata nel panorama musicale. Con il nuovo brano “My Future”, la cantante americana ritrova è stessa nella solitudine e immagina un futuro carico di aspettative e possibilità Anche Billie Eilish è tornata a calcare la scena musicale. Da oggi infatti è possibile ascoltare su tutte le piattaforme di streaming musicale e su Youtube, il suo nuovo singolo “my future”. Si tratta del primo progetto dopo “No Time To Die”, la canzone d’apertura per il nuovo film di 007. Registrato nello studio casalingo insieme al fratello Finneas O’Connell, che aveva prodotto anche il suo primo album in studio della cantante “When We All Fall ... Leggi su zon

