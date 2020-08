Atalanta, il dg Marino fa chiarezza su Ilicic: “Lo attendiamo a braccia aperte” (Di sabato 1 agosto 2020) Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, interpellato dai microfoni di Dazn ha anche affrontato la questione riguardante Josip Ilicic, tornato in Slovenia dopo un permesso speciale per via dei problemi personali che lo stanno affliggendo da qualche mese a questa parte. “Su Josip avevamo un obiettivo – ha detto – recuperarlo per fine stagione per presentarlo a Lisbona. Probabilmente non sarà così, la squadra lo attende a braccia aperte, la società gli vuole bene, la città lo ama, lui è un bergamasco, lo rivogliamo con noi di nuovo”. Ilicic, permesso speciale per tornare in Slovenia: colpita la sua sensibilità, gli siamo vicini Tutti al fianco di Ilicic: “certe cicatrici interne sono difficili ... Leggi su calcioweb.eu

