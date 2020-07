Spiaggia del Cavaliere, i dubbi del sindaco di Arzachena: 'Chiusura parziale illegittima' (Di venerdì 31 luglio 2020) , Visited 47 times, 47 visits today, Notizie Simili: Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… A Tempio Pausania via alle domande per il bonus da… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la ... Leggi su galluraoggi

LaStampa : “Basta con la “tortura del secchiello” agli animali in spiaggia: catturare pesci, granchi, meduse vuol dire uccider… - enpaonlus : Enpa: la “tortura del secchiello” per gli animali in spiaggia - valeriafedeli : Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: decine di giovani donne afgane che in p… - DonatoCapotorto : RT @fulviocerutti: “Basta con la “tortura del secchiello” agli animali in spiaggia: catturare pesci, granchi, meduse vuol dire ucciderli” @… - valeriorenzi : La storia del bambino di 2 anni 'venduto' sulla spiaggia dal padre a Ostia. Abbiamo provato a capire un po' cosa è… -