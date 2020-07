Scuola, via libera a documento indirizzo per ripresa fascia 0-6 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera in Conferenza Unificata al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6. “Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre – commenta la ministra Lucia Azzolina -. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a Scuola, dai più piccoli ai più grandi”. Il documento è il risultato del lavoro coordinato dal ministero dell’Istruzione con gli altri ministeri competenti, le Regioni e l’Anci e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e ... Leggi su ildenaro

davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - MinisteroDifesa : Scuola di Volo Internazionale a Decimomannu. Il Ministro @guerini_lorenzo: importanti investimenti in Sardegna. Mag… - robertaguarducc : RT @Corriere: Scuola, via libera alle regole per gli asili a settembre: no alla mascherina e al metro di distanza - TestiFra : RT @Corriere: Scuola, via libera alle regole per gli asili a settembre: no alla mascherina e al metro... - laurafrigerio1 : RT @Corriere: Scuola, via libera alle regole per gli asili a settembre: no alla mascherina e al metro... -