È morto Alan Parker, regista di Fuga di mezzanotte ed Evita (Di venerdì 31 luglio 2020) E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Lo ha annunciato il dal British Film Institute, spiegando che il cineasta si è spento dopo una "lunga malattia".

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Lo ha annunciato il dal British Film ...E' morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker, autore di film di successo come Evita, Fuga di mezzanotte, Saranno famosi, Mississippi Burning, Piccoli gangster e The Wall. Nato a Islington il 14 f ...