Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 12:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma TERAMO, PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI, CI SONO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA DEL FUOCO SACRO E VIA CASILINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. LAVORI ANCHE IN VIA DELLA SOLFARATA, CON CODE TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. INFINE ... Leggi su romadailynews

