CdS - Osimhen, ADL strappa altro sconto sul Lille con Manzi: si attende ok di Chiavelli per il tweet (Di giovedì 30 luglio 2020) L'inserimento nell'affare a sorpresa di Manzi, capitano della Primavera, permetterà al Napoli di ridurre ulteriormente la parte fissa per Victor Osimhen. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS - Osimhen, ADL strappa altro sconto sul Lille con Manzi: si attende ok di Chiavelli per il tweet - sscalcionapoli1 : CdS - Osimhen, il Lille vuole anche Manzi: l'azzurrino pronto a firmare un triennale #calciomercato #featured - MondoNapoli : CdS - L’affare Osimhen include anche un azzurrino della Primavera: il punto - - Spazio_Napoli : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Osimhen-Napoli, scambio di documenti con il Lille per le firme, poi l'annuncio -