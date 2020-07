Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld (Di mercoledì 29 luglio 2020) MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha dato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, quello del divorzio. Donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Edificio dentro area vincolata a Lampedusa, Cga da ragione a un’azienda

Nel 2011 il Comune di Lampedusa e Linosa aveva rilasciato in favore della Società W.S. s.r.l la concessione edilizia per un fabbricato costruito in data antecedente al 1976 sito in Lampedusa ed oggi, ...

