Umbria Jazz | concerti in piazza IV Novembre | in centro accesso consentito a 1627 persone | la mappa dei varchi

Mercoledì la giunta comunale di Perugia ha approvato il piano di protezione civile relativo a «Jazz in august», la mini rassegna organizzata da Umbria jazz in programma dal 7 al 10 agosto (giorno ...

Musica e cinema per Estate nursina 2020

Il cartellone proseguirà anche nei primi giorni di settembre con la Marcia jazz (il 2) e la partenza di una tappa da Norcia della prestigiosa corsa ciclistica Tirreno-Adriatico (il 10). (ANSA).

