Udinese-Lecce: incornata vincente di Samir, è suo il gol che sblocca la gara (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al 36′, l’Udinese passa in vantaggio contro il Lecce grazie al gol di Samir. A sbloccare la gara della Dacia Arena, valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020, ci pensa il numero 3, che stacca di testa indisturbato sul corner calciato da De Paul e porta in vantaggio i bianconeri. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

