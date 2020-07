Gosens: “Con il Parma una vittoria importante, è bello giocarsi ancora qualcosa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il centrocampista dell’Atalanta Robin Gosens dopo la vittoria di ieri contro il Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “E’ stata una vittoria molto importante perché vogliamo arrivare al secondo posto. E’ stato un peccato all’ultimo aver fallito questa opportunità ma ero molto stanco, sono contento per la vittoria. Il Parma ha fatto un’ottima partita. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo fatto meglio Inter? Abbiamo una bellissima partita all’ultima giornata. E’ davvero bello avere ancora qualcosa da giocarci. Malinovskyi e Gomez? Due tiri incredibili. Questi due giocatoti possono ... Leggi su alfredopedulla

