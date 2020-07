Auto travolge ragazzo in bici sul lungomare, grave 21enne. Caccia al pirata della strada (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lido di Un giovane di 21 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da un'Auto che poi è fuggita senza fermarsi sul lungomare di Lido di Camaiore , in Versilia. L'incidente e' ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Versilia, auto travolge ragazzo in bici sul lungomare: grave 21enne. Caccia al pirata della strada - Notiziedi_it : Sorrento, auto esce di strada e travolge lampione: illesa la donna al volante - ManciFlorindo : RT @ABRUZZOLIVETV: #Lanciano. Auto #pirata travolge #scooter e si dilegua. 'Non resti impunito': appelli sui social #abruzzo #Cronaca http… - ABRUZZOLIVETV : #Lanciano. Auto #pirata travolge #scooter e si dilegua. 'Non resti impunito': appelli sui social #abruzzo #Cronaca - Notiziedi_it : Sorrento, auto esce di strada e travolge lampione: illesa la donna al volante -

Ultime Notizie dalla rete : Auto travolge Auto travolge ragazzo in bici sul lungomare, grave 21enne. Caccia al pirata della strada LA NAZIONE Catania, l'autostrada come una pista: indagati gli organizzatori di una gara tra auto

L'autostrada di Catania trasformata in pista per organizzare corse clandestine, con un punto di partenza e uno di arrivo. Con gli spettatori ai lati delle corsie, addossati ai guard-rail. Tutto a scap ...

Auto travolge ragazzo in bici sul lungomare, grave 21enne. Caccia al pirata della strada

Lido di Camaiore, 29 luglio 2020 - Un giovane di 21 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da un'auto che poi è fuggita senza fermarsi sul lungomare di Lido di Camaiore, in ...

L'autostrada di Catania trasformata in pista per organizzare corse clandestine, con un punto di partenza e uno di arrivo. Con gli spettatori ai lati delle corsie, addossati ai guard-rail. Tutto a scap ...Lido di Camaiore, 29 luglio 2020 - Un giovane di 21 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato travolto da un'auto che poi è fuggita senza fermarsi sul lungomare di Lido di Camaiore, in ...