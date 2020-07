Maria Ludovica, 24 anni, nuova fiamma di Briatore: clamoroso, "pizzicati" così. Ma secondo Dagospia... (Di martedì 28 luglio 2020) La bomba di gossip la sgancia Chi di Alfonso Signorini: si parla della presunta nuova fiamma, da urlo, di Flavio Briatore. Sarebbe la giovanissima Maria Ludovica Campana, 24 anni: lo rivela il rotocalco in edicola da domani, mercoledì 29 luglio. Mister Billionaire e Ludovica si sarebbero conosciuti grazie a un amico comune, nel corso di una cena a Porto Cervo, dove da qualche settimana Briatore si è trasferito, in una nuova lussuosa figlia. La Campana è laureata all'istituto Marangoni di Milano e gestisce un brand di moda che ha creato lei stessa, Amourè Swimwear. Inoltre, collabora con molti altri brand di costumi da bagno. Nel 2014, arrivò anche alla finalissima di Miss Italia. Il flirt è ... Leggi su liberoquotidiano

