La trama de Gli Orologi del Diavolo ad ottobre su Rai1 con un inedito Beppe Fiorello (Di lunedì 27 luglio 2020) Dimenticate le fiction o i film tv impegnati tra denunce sociali e omaggi, questa volta Beppe Fiorello si prepara ad essere protagonista del prime time di Rai1 con una vesta inedita ne Gli Orologi del Diavolo, la nuova fiction in onda da ottobre. Dopo aver girato l'Italia con il suo spettacolo, a gennaio Giuseppe Fiorello sbarca in tv su Rai1 con la serata evento 'Penso che un sogno così' ma, ancora prima, sarà protagonista dell'action crime di Rai1 in cui interpreta infiltrato quasi per caso nei narcos per quattro anni, abbandonato dallo Stato. Scritta da Salvatore Basile, Valerio D’Annunzio, Alessandro Angelini, Antonio Piazza, Fabio Grassadonia e tratta dall’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi ... Leggi su optimagazine

Lady_Pirate : @lottatracar Sottona ma d brutto brutto eh?!???? Vabbè stai in buona compagnia cmq!?????? Ok io cerco fan video #EdSer????… - noctvurne : vorrei spiegarvi Quanto triste è questa scena, quanto è bella questa puntata e a cosa porta a livello di trama, gli… - PresleyBae : @RaiQuattro @HowToGetAwayABC @ABCStudiosIT gli ultimi episodi della serata finiscono a l'1:30 di notte e non si cap… - _Starrynight02 : @njghtlock Per come sono fatta io, volevo evitare gli spoilers come fossero peste, la leggerei prima de il Regno Co… - palosu1 : @teatrolafenice @comunevenezia @LuigiBrugnaro @Dayafter2012 @AlessandroForn6 @arialuce1 @Stefano32847521… -

Ultime Notizie dalla rete : trama Gli CleanSkin: Recensione, Cast, Trama Periodico Daily - Notizie La trama de Gli Orologi del Diavolo ad ottobre su Rai1 con un inedito Beppe Fiorello

Al fianco di Beppe Fiorello ci saranno, tra gli altri, anche Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes e Nicole Grimaudo mentre la regia è firmata da Alessandro Angelin. Proprio durante la presentazione dei ...

Ecco i nuovi giochi in arrivo su Xbox Series X

L’evento Xbox Games Showcase ha messo tanta carne al fuoco con la presentazione della linea di titoli cosiddetti first party, ossia una variegata selezione di giochi che debutteranno assieme e Xbox Se ...

Al fianco di Beppe Fiorello ci saranno, tra gli altri, anche Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes e Nicole Grimaudo mentre la regia è firmata da Alessandro Angelin. Proprio durante la presentazione dei ...L’evento Xbox Games Showcase ha messo tanta carne al fuoco con la presentazione della linea di titoli cosiddetti first party, ossia una variegata selezione di giochi che debutteranno assieme e Xbox Se ...