Coronavirus | Lopalco risponde alle accuse | “Il virus non è portato dai migranti sui barconi”

Pier Luigi Lopalco, epidemiologo membro della task force anti-Covid pugliese, ha risposto alle accuse lanciategli dal capogruppo regionale di Fratelli d'Italia: "Non mi piace fare polemica, ma il Coronavirus non lo portano i migranti sui barconi". Mentre ora anche l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, lancia l'allarme circa i continui sbarchi di migranti che arrivano in …

